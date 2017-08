Johan Loots zag de aanslag: een man ging hier voor mijn deur dood

De Nederlander Johan Loots zag het gisteren allemaal voor zijn deur gebeuren. Hij is hoteleigenaar en woont aan de Ramblas in Barcelona. Hij zag hoe een van de slachtoffers vlak voor zijn hotel overleed.

Loots beschrijft hoe snel de aanslagplegers op de beroemde straat reden. "Een vrouw hebben ze zo hard aangereden dat ze over de Ramblas heen op het zebrapad lag." Hij wijst naar een plek verderop. "En twee jonge jongetjes daar en nog eentje hier beneden."

Het is verschrikkelijk, zegt Loots, maar het leven in de stad moet doorgaan. "Iedereen moet gewoon de straat op. Het is gebeurd, je kan er niks meer aan doen. Nou moet iedereen weer normaal gaan doen."