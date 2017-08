Britse regering: geen grensposten Noord-Ierland en Ierland

De grens tussen Noord-Ierland en Ierland kan na de brexit blijven zoals hij is, als het aan de Britse regering ligt. In een document van de regering over doelen bij de brexit-onderhandelingen staat dat er geen nieuwe grensposten hoeven te komen en dat het vrije verkeer van personen en goederen kan blijven bestaan. Daarmee lijkt een 'harde grens', waar sommigen in Ierland en Noord-Ierland voor vreesden, van de baan.

De situatie aan de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland is een belangrijk punt bij de brexit-onderhandelingen. EU-onderhandelaar Barnier wil duidelijkheid over die kwestie voordat over de toekomstige handelsrelatie wordt gesproken. Volgens de BBC heeft de Ierse regering het plan gekwalificeerd als "nuttig".

Haalbaar?

Britse media benadrukken dat niet duidelijk is of een volledig open grens wel haalbaar is. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of burgers uit derde landen zomaar Noord-Ierland, en daarmee Brits grondgebied, binnen mogen komen. Ook zal veel afhangen van het handelsverdrag waarover de EU en Groot-Brittanniƫ gaan onderhandelen.

Het Britse kabinet doet deze week in verschillende brieven uit de doeken hoe de relatie er met de EU na de brexit uit zou moeten zien. Gisteren werd bekend dat Londen na de brexit een tijdelijke douane-unie wil met de EU. Dat zou voor rust moeten zorgen bij bedrijven.