Nog zeker 600 vermisten in Sierra Leone; angst voor tyfus en cholera

Het Rode Kruis zoekt in het gebied naar overlevenden en staat getroffen families bij, zegt woordvoerder Iris van Deinse in het NOS Radio 1 Journaal. "De prioriteit ligt nu bij het zoeken naar overlevenden en het vervoeren van mensen naar ziekenhuizen. Daarnaast hebben we speciale vrijwilligers die de families bijstaan die mensen missen."

De zoektocht is nog in volle gang, zegt Van Deinse. "Ook de hulpverleners lagen natuurlijk te slapen toen de ramp zich vroeg in de ochtend voltrok. Die zijn in eerste instantie met blote handen in de modder gaan graven."

De ontstane ravage brengt ook weer nieuwe gevaren met zich mee. "Door alle lichamen die onder de modder liggen is er een grote kans op uitbraken van infectieziekten als tyfus, cholera en diarree."