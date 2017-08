Kluivert in de verdediging: in Zimbabwe voor voetbal en school

Oud-voetballer Patrick Kluivert betreurt de commotie die is ontstaan rond zijn bezoek aan de Zimbabwaanse dictator Mugabe. Amnesty International stelde vanochtend dat Edgar Davids en Patrick Kluivert zich hebben laten gebruiken voor de pr van een dictatuur en ook de oppositie in het land had felle kritiek op de twee.

Tegen de NOS zegt een woordvoerder van Kluivert dat hij het oneens is met hoe het bezoek wordt uitgelegd. "De manier waarop dit bezoek wordt beoordeeld door Amnesty betreuren wij ten zeerste. Het is extra spijtig omdat juist Patrick meer dan gemiddeld betrokken is bij mensenrechten." Hij wijst erop dat Kluivert onlangs nog een opvang voor albino-kinderen heeft bezocht in Tanzania.

Kluivert en Davids bezochten Zimbabwe uit naam van de Barcelona Legends, een groep oud-sterspelers van FC Barcelona. Ook reikte het tweetal een Barcelona-shirt uit met de naam Mugabe achterop.

Ze waren tijdens een bezoek aan de minister van Sport uitgenodigd door de president, zegt de woordvoerder. "Als gast van het land, en dus van de regering, heeft de delegatie toen de president ontmoet."