Maarten van der Weijden steekt twee keer in een dag Het Kanaal over

Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht van Engeland naar Frankrijk en weer terug succesvol afgerond. Hij heeft er ruim 19 uur over gedaan om Het Kanaal tussen Dover en Calais twee keer over te steken.

Hemelsbreed is dat een afstand van 33 kilometer, maar Van der Weijden merkte op de heenweg al dat de stroming en de wind die afstand snel langer kunnen maken. Op de heenweg vanuit Dover zwom hij daardoor 18 kilometer om, waarmee de afstand tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland voor hem neerkwam op 51 kilometer.

Om het vol te houden at en dronk Van der Weijden elke 20 minuten iets. Met zijn succesvolle dubbele overtocht plaatst hij zichzelf in een rijtje van zo'n dertig andere zwemmers die met succes heen en weer zijn gezwommen.

Genezen van leukemie

De zwemmer maakte de oversteek om geld op te halen voor de Maarten van der Weijden-foundation, waarmee hij het leven van kankerpatiënten wil verbeteren. Zelf genas hij na een stamceltransplantatie van acute leukemie, een agressieve vorm van kanker. Zeven jaar na die diagnose won hij op de Olympische Spelen in Peking goud op de 10 kilometer zwemmen op open water.

De Olympisch kampioen legt vaker buitengewoon lange afstanden af. In juni zwom hij nog in een keer van Amsterdam naar Rotterdam (80 kilometer). Een maand daarvoor vestigde hij bijna een wereldrecord door in 24 uur 99,5 kilometer te zwemmen. Het wereldrecord ligt op 102 kilometer in 24 uur.