Vluchtelingen proberen met speelgoedbootjes naar Spanje te komen

Het aantal migranten dat via Italiƫ Europa probeert te bereiken is deze maand opvallend gedaald, maar in Spanje komen er juist meer. De groepen Afrikanen bestormen de grens rond de enclave Ceuta of proberen met boten aan de overkant te komen.

Pepe Maraver, commandant van de kustwacht wijst naar de overkant van het water. Ook al is het wat nevelig, de noordkust van Marokko is duidelijk te zien. Links zie je Ceuta goed liggen, verder naar rechts doemt Tanger op. De afstand naar Afrika is minder dan van Amsterdam naar Haarlem. Op de kortste stukken is het nog geen vijftien kilometer.

Het zijn drukke dagen. Ook Maraver merkt dat de stroom van immigranten vanuit Marokko toeneemt. "De druk vanuit een aantal Afrikaanse landen is groter geworden. Meer mensen trekken daar weg en hopen zich vervolgens op langs de noordkust van Marokko. Hun enige doel is in Europa te komen."