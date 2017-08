Coach Schippers dolblij: dit is geweldig voor haar

De finalerace verliep volgens plan, vertelt Reider. "Ze deed precies wat ze moest doen: zo hard mogelijk uit de bocht komen, harder dan ze in het verleden heeft gedaan. Het laatste gedeelte deed pijn, maar toen ze een gaatje sloeg met de rest wist ik dat ze zou winnen."

Reider, in eigen land tot twee keer toe verkozen tot coach van het jaar, legt in zijn programma's de nadruk op krachttraining. Er bestaan twijfels over die aanpak, maar de bronzen (op de 100 meter) en gouden medaille van Schippers bewijzen vooralsnog zijn gelijk.

Over het zware jaar van Schippers blijft Reider op de vlakte. "Dit is waar het om gaat. Medailles winnen op de WK. Hier werken we voor", antwoordt hij.