Schippers pakt opnieuw WK-goud op de 200 meter

Dafne Schippers heeft bij de WK in Londen haar wereldtitel op de 200 meter geprolongeerd. In een spannende finale was ze net iets sneller dan Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust: 22,05 om 22,08.

Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's veroverde de bronzen medaille in 22,15. De 25-jarige Schippers kwam duidelijk als eerste de bocht uit, maar op de laatste meters drong Ta Lou (ook al tweede op de 100 meter) aan.