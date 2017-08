Schippers: ik heb gevochten tot aan de finish

De opluchting was dan ook groot bij Schippers na haar gewonnen race. "Het was een heftig jaar, ik heb het hele jaar zo hard gewerkt. Dit geeft een geweldig gevoel, want ik ben niet altijd zo zeker geweest. Ik moest erop vertrouwen dat het goed zou komen."

Schippers had ook even een moeilijk momentje: "Na de race zag ik mijn familie en dan breek ik. Het is zo bizar, zij zien precies wat je doormaakt. Ik heb hier met bloed, zweet en tranen voor gewerkt. Het is geen gemakkelijk, maar wel een geweldig leven!"