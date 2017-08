Met nieuwe speelstijl en opgebloeide Vlaar begint AZ aan competitie

Een wisselvallig seizoen eindigde eind mei in mineur voor AZ. Na de verloren bekerfinale liep de ploeg van John van den Brom ook in de finale van de play-offs Europees voetbal mis. Morgenavond beginnen de Alkmaarders aan het nieuwe seizoen in Eindhoven tegen PSV, zonder nog te denken aan afgelopen jaar.

"Daar kijk ik niet meer op terug", zegt Van den Brom resoluut, "dat heeft ook helemaal geen zin." Ten opzichte van vorig jaar heeft de trainer afgelopen zomer wel de speelstijl van de ploeg omgegooid. "Dat is denk ik een cruciale conclusie geweest, de sleutel ligt daarin op het middenveld."

Met de punt naar achteren

"Vanaf dag één zijn we gaan spelen met de punt naar achteren, in plaats van met de punt naar voren en dat gaat naar volle tevredenheid. De wedstrijden waren van het niveau dat we graag wilden behalen."

Tevreden kijkt Van den Brom terug op de zeven weken durende voorbereiding. "Voor die veranderde speelstijl hebben we Marko Vejinovic gehaald. Joris van Overeem en Guus Til kunnen nu goed voor de goal komen. Joris was topscorer in de voorbereiding, dat zegt wel iets. Maar ik zei gekscherend al dat we pas morgen weten of het echt een goede voorbereiding was."