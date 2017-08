Kristoff sprint naar zege in zijn eigen Noorwegen

Alexander Kristoff heeft in zijn thuisland de tweede etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. De Noor bleef na 184 kilometer de Fransman Hofstetter en de Italiaan Pasqualon voor in de massasprint.

Nadat zes vroege vluchters waren achterhaald, sprong de Noor Korsaeth weg op een lokaal circuit over een vliegveld. De Astana-renner dacht het te redden, kwam juichend over de streep, maar bleek nog een rondje te moeten.

Kersvers Europees kampioen Kristoff won daarna de sprint met een fietslengte voorsprong. Martijn Verschoor (Team Novo Nordisk) was de beste Nederlander op de 14de plaats.

De Belg Dylan Teuns van BMC, winnaar van de eerste etappe, behield de leiderstrui. Pasqualon is tweede op twee tellen, Kristoff derde op drie seconden. Michel Kreder (Aqua Blue Sport) staat vijfde in het klassement.

Drie uit vier

Het is de negende etappezege dit seizoen voor Kristoff die na de Tour bezig is aan een sterke reeks. Hij reed na Frankrijk vier koersen en won er drie.