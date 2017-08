Teuns superieur in zware sprint in Noorwegen

Dylan Teuns heeft de eerste etappe in de Arctic Race of Norway gewonnen. De Belg uit de BMC-ploeg was oppermachtig in de oplopende finishstrook in Narvik.

Teuns verkeert al weken in topvorm. Hij won de Ronde van Wallonië (waarin hij ook twee ritten won) en de Ronde van Polen (één etappezege). In de finale in Narvik, waar de regen met bakken uit de hemel, kwam was hij superieur. De Noor August Jensen kwam op twee seconden als tweede over de finish.

Gekleurd

De etappe over 156,5 kilometer werd gekleurd door een ontsnapping van Eisel, Diaz en Lukkedahl. Op 40 kilometer van de finish hadden zij nog drie minuten voorsprong, maar 15 kilometer verderop zat hun vlucht erop.

De beste Nederlander was Michel Kreder: negende.