Trauma's en behandelingen kosten politie jaarlijks miljoenen

De kosten voor de behandeling van de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij politieagenten zijn de laatste jaren enorm gestegen. De politie is de ziekte in 2015 gaan erkennen en de kosten van de behandeling vormen een substantiƫle post op de begroting.

Bij meer dan duizend agenten is officieel vastgesteld dat ze last hebben van stress of trauma als gevolg van hun werk. De politie vergoedt de behandelingen en dat kostte de korpsen in de afgelopen jaren opgeteld 39 miljoen euro. Daarnaast is er 2,7 miljoen euro uitgekeerd aan agenten die claimen dat ze in het verleden niet goed zijn opgevangen na zeer traumatische ervaringen. Dat bedrag kan nog flink oplopen, als meer agenten alsnog erkenning krijgen voor hun klachten.

De korpsleiding zegt dat de politie blijvend wil investeren in het behandelen van PTSS. "Er is erkenning voor de aandoening en de begeleiding is verbeterd, zowel bij de behandeling van PTSS als bij de afhandeling van schade", meldt de politie in een persbericht. "De korpsleiding vindt het van groot belang om collega's met PTSS de juiste zorg te kunnen bieden."

Trainingen

De politie heeft sinds de reorganisatie PTSS als probleem krachtig aangepakt, zegt woordvoerder Jan Vis. "We doen veel aan trainingen. Ook voor leidinggevenden, zodat ze vroegtijdig PTSS kunnen herkennen."

Ook zijn verreweg de meeste van de ongeveer duizend agenten die zich met klachten hebben gemeld ook erkend. "Tot nu toe zijn ruim 900 agenten behandeld. Daarvan is 54 procent weer aan het werk".