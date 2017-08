Zes vrijwilligers Rode Kruis gedood in Centraal Afrikaanse Republiek

Bij een aanslag op een medische instelling in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn zes vrijwilligers van het Rode Kruis om het leven gekomen. In een verklaring op de website veroordeelt de hulporganisatie het geweld.

De aanval gebeurde vorige week donderdag. Die dag waren de vrijwilligers aanwezig bij een spoedoverleg in de instelling, in het zuidoosten van de Centraal Afrikaanse Republiek.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de daders het hadden gemunt op hulpverleners. Bij de aanslag zouden ook burgers en ander medisch personeel zijn omgekomen.

Geweld

Het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek begon in 2013, toen moslimrebellen president Bozizé afzetten. Daarna braken gevechten uit tussen de moslims in het noorden en de christelijke milities in het zuiden van het land. Eind juli vielen militanten een groep VN-militairen aan.

Ook worden geregeld aanslagen gepleegd op hulpverleners en medische instellingen. Het Rode Kruis zegt dat vrijwilligers op deze manier niet kunnen werken in het land.