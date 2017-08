Antoni van Leeuwenhoek krijgt miljoenen na fraude Japans bedrijf

Het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam heeft een schadevergoeding gekregen van het Japanse farmacieconcern Fujirebio, na jarenlang te zijn benadeeld door dat bedrijf. Het ziekenhuis bevestigt de schikking na een bericht hierover in De Telegraaf. De organisaties willen niets zeggen over de hoogte van het bedrag.

Het Japanse concern fraudeerde 25 jaar lang met royalty's voor Nederlandse borstkankertests en trof achter gesloten deuren een schikking met het ziekenhuis. Volgens De Telegraaf gaat het om een bedrag van ongeveer 10 miljoen euro.

Trucs

Fujirebio verkoopt al sinds 1984 borstkankertests aan ziekenhuizen die zijn ontwikkeld op basis van het onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek. De farmaciereus zou, als onderdeel van de afspraken, 4 procent van de opbrengst afdragen aan het Amsterdamse ziekenhuis. Het bedrijf gebruikte allerlei trucs en argumenten om de bedragen zo laag mogelijk te houden.

Zo verkocht Fujirebio onderdelen van de testkits voor een paar dollar aan andere bedrijven, die de volledige kit daarna voor veel hogere bedragen verkochten. Maar het ziekenhuis kreeg dan royalty's voor slechts één onderdeel van de testkit uitgekeerd.