Formatieonderhandelaars praten morgen over gas

De politieke leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hervatten morgenochtend de onderhandelingen voor een kabinet. Ze hadden de formatie drie weken onderbroken voor een vakantie.

De onderhandelaars komen morgen om 10.00 uur samen in het Johan de Witthuis in Den Haag, onder leiding van VVD-informateur Zalm. Tijdens de middagbijeenkomst praten zij over de aardgaswinning met kopstukken uit de gassector.

Rutte, Buma, Pechtold en Segers begonnen met een "gerust hart" aan een zomerstop, maar dat er nu snel een nieuw kabinet komt, ligt niet voor de hand.