Militair ingrijpen in Noord-Korea komt dichterbij, waarschuwt Washington

De Verenigde Staten hebben opnieuw gewaarschuwd dat een militaire actie in Noord-Korea tot de mogelijkheden hoort om de nucleaire dreiging uit het land te temperen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Haley zegt dat de VS tot alles bereid is om Noord-Korea af te schrikken, inclusief militair ingrijpen. "Als we dat moeten doen, zullen we dat ook doen", zei Haley in de VN-Veiligheidsraad, die bijeen is geroepen voor een vergadering over de Noord-Koreaanse rakettest van gisteren.

"Het is een gitzwarte dag, want de acties van Noord-Korea hebben de wereld een gevaarlijkere plek gemaakt", zei Haley over de test. Volgens Haley is de rakettest een duidelijke en ernstige militaire escalatie. Ze zegt dat de kans op een diplomatieke oplossing voor het conflict op het Koreaanse schiereiland snel kleiner wordt.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson sprak vannacht al een veroordeling uit van de test met een intercontinentale raket. De raket werd volgens Pyongyang tot een hoogte van 2808 kilometer geschoten en stortte na 933 kilometer in zee. Als Noord-Korea de raket onder een scherpere hoek zou afvuren, zou Alaska getroffen kunnen worden.

Sancties

Het is al jaren de ambitie van Noord-Korea om wapens te ontwikkelen die ook de VS kunnen treffen. De afgelopen maanden bereikte de spanning op het Koreaanse schiereiland meerdere malen het kookpunt na rakettesten door het regime van Kim Jong-un.

De komende dagen komt de VS met nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Landen die zich niet houden aan de bestaande sancties waaronder handel met Noord-Korea verboden is, mogen in de toekomst geen handel meer drijven met de Verenigde Staten. Die waarschuwing lijkt vooral gericht aan China, dat nog zakendoet met Noord-Korea.

China heeft wel gezegd dat het de rakettest onacceptabel vindt. De Chinese ambassadeur herhaalde daarbij dat het land wil dat de opbouw van het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD wordt gestaakt.

Wurggreep

Haleys Franse evenknie, Delattre, roept leden van de Veiligheidsraad op tot een daadkrachtig optreden. Ook de Britse vertegenwoordiging bij de VN wil dat er maatregelen worden getroffen. De Britten willen maatregelen nemen waarmee de raket- en kernproeftesten duurder worden voor de Noord-Koreanen. Noord-Korea financiert de testen deels door dwangarbeid, ook in Europa.

Rusland laat weten niets te zien in nieuwe sancties. De Russische plaatsvervangende ambassadeur bij de VN zegt dat pogingen om Noord-Korea economisch in een wurggreep te nemen onacceptabel zijn. Ook militair ingrijpen wordt niet gesteund door de Russen.

President Trump ontving vorige week de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Hij zei toen dat het geduld met de Noord-Koreanen op is. Vanmiddag schreef Trump op Twitter over zijn ongenoegen over de groeiende handel tussen China en Noord-Korea. "Tot zover China dat met ons meewerkt. We moesten het proberen!"