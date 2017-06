Trump: 'geen geduld' meer met 'roekeloos en wreed' Noord-Korea

De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen geduld meer heeft met Noord-Korea. Hij roept andere landen op om samen met de Verenigde Staten sancties tegen de Noord-Koreanen in te stellen. "Het tijdperk van strategisch geduld met het Noord-Koreaanse regime is mislukt. Eerlijk gezegd is dat geduld op", zei Trump.

Trump deed zijn uitspraken na afloop van een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die hij ontving in het Witte Huis. De twee hebben daar gisteren en vandaag gesproken over de spanningen op het Koreaanse schiereiland en de handel tussen de VS en Zuid-Korea.

De Amerikaanse president noemde Noord-Korea "roekeloos en wreed". Volgens Trump heeft de regering van Kim Jong-un geen respect voor menselijk leven. "Miljoenen Noord-Koreanen lijden en zijn een hongerdood gestorven. De hele wereld heeft gezien wat het regime onze prachtstudent, Otto Warmbier, heeft aangedaan."

De 22-jarige Warmbier overleed onlangs, kort nadat Noord-Korea hem had vrijgelaten uit een strafkamp. Hij had daar ruim een jaar gevangen gezeten was in coma geraakt, volgens het regime als gevolg van botulisme door een slaappil. Amerikaanse artsen zeggen dat niets erop wijst dat die lezing klopt.

Hoeksteen

Trump noemde het bondgenootschap tussen de VS en Zuid-Korea "een hoeksteen van vrede in een zeer gevaarlijk deel van de wereld." President Moon Jae-in waarschuwt dat Noord-Korea de gezamenlijke inzet van zijn land en de VS in de regio niet moet onderschatten.

Moon is van plan om defensie in Zuid-Korea te hervormen, zodat het land beter in staat is zichzelf te verdedigen. Ook zegt hij dat hij met de VS een samenwerking aangaat om de mensenrechtensituatie in Noord-Korea te verbeteren.

Behalve de dreiging, zei Trump dat hij en Moon ook hebben gesproken over "ingewikkelde handelszaken". Als voorbeelden daarvan noemde hij de auto- en staalindustrie.