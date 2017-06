Goed nieuws: het gaat steeds beter met de kinderrechten én de economie

Het gaat steeds beter met de kinderrechten in Nederland. Dat concluderen Unicef en Defence for Children in hun Jaarbericht Kinderrechten. De organisaties zijn blij met de komst van de Kinderombudsman en dat in de wet is vastgelegd dat kinderen niet geslagen mogen worden.

Ook in het jeugdstrafrecht zijn stappen gemaakt. Verdachte jongeren krijgen meer begeleiding en de jeugdcriminaliteit daalde flink.