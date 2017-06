Jeugdwerkloosheid op laagste niveau in acht jaar

Het aantal jongeren onder de 25 zonder werk is afgelopen maand verder gedaald. Volgens het CBS is nu nog 9 procent van deze groep Nederlanders werkloos. De laatste keer dat dit zo laag was, was in het voorjaar van 2009.

Als gevolg van de crisis nam de werkloosheid, ook onder jongeren, na 2009 flink toe. De piek was in 2013, toen 186.000 jongeren zonder werk zaten. Afgelopen maand waren dat er nog 122.000.

Ook het aantal mensen met een uitkering nam afgelopen maand opnieuw af, onder jongeren zelfs met ruim 10 procent.

Op dit moment zijn 456.000 Nederlanders werkloos, zo'n 5 procent van de beroepsbevolking.