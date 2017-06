Vrouwelijke dominees op komst bij vrijgemaakt gereformeerden

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heeft ingestemd met een voorstel om vrouwen dominee te laten worden. Het besluit wordt door de behoudende kerkgemeenschap historisch genoemd.

Eerder deze week werd al besloten dat vrouwen in de toekomst diaken en ouderling kunnen worden. Afgelopen dag stemde de synode ook in met vrouwelijke dominees: er waren 21 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding.

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste vrouwelijke dominees zullen aantreden. Er wordt later een besluit genomen over de implementatie daarvan. Mogelijk zal het pas in 2020 worden ingevoerd.

'Geen juichstemming'

Hoewel het als een belangrijk moment wordt gezien in de kerk, was er geen juichstemming, zegt voorzitter Avelien Haan. "We voelen het verdriet van de mensen die vinden dat de Bijbel geen recht wordt gedaan. Dat doet pijn."

Binnen Gereformeerde Kerken vrijgemaakt was de afgelopen jaren veel discussie over de richting van de kerk. Sommigen wilden meer optrekken met de andere protestanten in ons land, anderen besloten de kerk te verlaten omdat ze de leer zagen verwateren.

De vrijgemaakt gereformeerden scheidden zich in 1944 af van de Gereformeerde Kerken in Nederland na een meningsverschil over de interpretatie van de Bijbel. De veel grotere Gereformeerde Kerk ging later op in de PKN. De GKV telt ongeveer 120.000 leden.