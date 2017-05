NYPD weet al heel snel: incident Times Square is geen terrorisme

"Het leek erop alsof hij zoveel mogelijk mensen probeerde te raken", zegt een ooggetuige van het incident op Times Square. "Men was bang voor een bom", vult een ander aan. "Ik was doodsbang, want ik kan me Parijs nog herinneren", aldus een derde.

Een auto die inrijdt op het publiek op een van de beroemdste plekken in de VS. Eén dode, 22 gewonden. Wie denkt er dan niet terug aan Nice? Berlijn? Londen? Toch wist de politie vrij snel dat het niet om terrorisme ging: om 17.58 uur Nederlandse tijd kwamen de eerste berichten over het incident binnen, een half uur later was al duidelijk dat het geen aanslag was. Eerder al was op rechtstreeks beelden te zien dat hulpverleners zich zonder paniek over de slachtoffers ontfermden.