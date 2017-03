Wekdienst van 28 maart: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Vandaag opnieuw veel zon en het wordt tussen de 16 en 20 graden. In het zuiden kan later vandaag een onweersbui ontstaan. Morgen is er meer bewolking en met een graad of 14 een stuk frisser.

Wat heb je gemist?

Schipholtunnel voorlopig nog dicht

De Schipholtunnel richting Den Haag blijft ook vanochtend nog dicht. Rijkswaterstaat heeft geprobeerd een deel weer open te krijgen, maar dat is niet gelukt. De tunnel in de A4 moest gistermiddag dicht vanwege een brand, vermoedelijk door kortsluiting. De afsluiting leidde tot een verkeersinfarct op de wegen rond Amsterdam. Schiphol raadt reizigers aan de trein te nemen en eerder weg te gaan.

Brandstichters actief in Zaandam: meerdere autobranden

In Zaandam zijn afgelopen nacht zeven auto's in brand gestoken. Dat gebeurde op verschillende plaatsen in de stad. De laatste brand was rond 05.00 uur. Een buurtbewoner zou toen een man met een hond hebben zien weglopen. Inwoners van Zaandam hebben via Burgernet een berichtje gekregen over de autobranden, maar er is nog niemand opgepakt.