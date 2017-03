Brandstichters actief in Zaandam: meerdere autobranden

Afgelopen nacht zijn in Zaandam meerdere auto's in brand gestoken. Op vier verschillende plaatsen in de stad stonden voertuigen in brand. Inwoners zijn via Burgernet gewaarschuwd dat er brandstichters actief waren. Er is niemand gearresteerd.

Rond middernacht stond een auto in brand aan het Wagenschotpad. In de uren daarna gingen ook in andere wijken in Zaandam wagens deels of helemaal in vlammen op.

Na de laatste brand, rond 05.00 uur, zou een buurtbewoner een man met een hond hebben zien weglopen.