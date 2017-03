Amnesty eist voorzichtigheid bij luchtaanvallen Mosul

Amnesty International wil dat de internationale coalitie onder leiding van de VS meer doet om te voorkomen dat er bij de strijd tegen IS om de Iraakse stad Mosul burgerdoden vallen. De mensenrechtenorganisatie spreekt in een rapport van "een alarmerend patroon van door de VS geleide luchtaanvallen die hele huizen met families erin hebben vernietigd".

De kritiek van Amnesty volgt op een bombardement op 17 maart in de wijk Jadadi. Daarbij zouden meer dan honderd burgerdoden zijn gevallen en mogelijk zelfs meer dan tweehonderd. De Verenigde Staten bevestigen dat ze op die dag een luchtaanval hebben uitgevoerd op de wijk, het leger is een onderzoek gestart.

De berichten over de vele slachtoffers volgden ongeveer een week na de bombardementen. Veel lichamen werden onder het puin van ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Ook werden nog overlevenden gevonden.

'Schending mensenrechten'

Volgens Amnesty was er zaterdag eveneens een luchtaanval in West-Mosul, waarbij tot 150 doden vielen. De organisatie waarschuwt dat de VS alles in het werk moet stellen burgerdoden te voorkomen, anders is sprake van "een flagrante schending van de internationale mensenrechten".

Of de gebouwen allemaal zijn ingestort door de luchtaanvallen is niet zeker. Zeker één gebouw stortte een paar dagen na de aanvallen in, vermoedelijk nadat IS het pand had opgeblazen met explosieven.

Het Iraakse leger begon in oktober zijn offensief om Mosul te heroveren op terreurgroep IS. In januari werd IS al uit het oosten van de stad bevrijd. De verwachting is dat de strijd in het westen taaier wordt. Ander dan bij eerdere offensieven tegen IS, hebben de Iraakse autoriteiten burgers geadviseerd in de stad te blijven, om te voorkomen dat er een massale vluchtelingenstroom op gang komt. Naar schatting zitten zo'n 400.000 inwoners vast.