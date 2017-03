Australië roept 30.000 mensen op te vluchten voor Debbie

De Australische autoriteiten hebben 30.000 mensen opgeroepen hun huis te verlaten vanwege orkaan Debbie. De kustgebieden van de staat Queensland worden geteisterd door harde windvlagen en regen. Het is mogelijk de grootste evacuatie in Australië sinds 1974. Toen richtte orkaan Tracy verwoestingen aan in de stad Darwin.

De cycloon Debbie is inmiddels een storm van de vierde categorie, het op een na hoogste niveau. Volgens Australische meteorologen kan de orkaan windsnelheden bereiken van 300 kilometer per uur.