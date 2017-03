Tbs'ers in kliniek De Kijvelanden staken

De afgelopen tijd veroorzaakte een aantal incidenten in tbs-klinieken onrust. In De Kijvelanden werd in februari een medewerker doodgestoken door een patiënt. Diezelfde maand verscheen een kritisch rapport over tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven, waaruit bleek dat het personeel nauwelijks in staat is toezicht te houden.

In de instelling pleegden eerder ook twee patiënten zelfmoord met een binnengesmokkeld vuurwapen. Verder kwam de Oostvaarderskliniek in Almere in het nieuws na problemen met drugs. Ook daar viel een dode.