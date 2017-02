Eén op drie patiënten in Eindhovense tbs-kliniek aan de drugs

Een derde van de patiënten in de tbs-kliniek De Woenselse Poort gebruikt drugs. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie na gesprekken met patiënten.

Verdovende middelen zijn in de kliniek niet toegestaan, maar daar wordt soepel mee omgegaan. Drugsgebruik gebeurt soms met medeweten van personeel, en is af en toe ook vastgelegd in het zorgplan.

Agressie, intimidatie en relaties

De inspectie concludeert dat binnen de kliniek "verschillende interpretaties van het drugsbeleid" worden gebruikt. Controles houden de invoer van drugs niet tegen, meldt Omroep Brabant.

Verder komt agressie en intimidatie relatief vaak voor, en zijn er liefdesrelaties tussen cliënten. Het lukt de instelling niet om genoeg toezicht te houden. Daarvoor is niet genoeg personeel, en het personeel is ook niet deskundig genoeg.

Onderzoek

De inspectie stelde in september een onderzoek in na berichten over misstanden. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff greep in oktober in bij De Woenselse Poort, nadat de inspectie had geconcludeerd dat de kliniek niet veilig was voor zowel medewerkers als tbs'ers.

De Woenselse Poort heeft speciaal een directeur aangesteld om verbeteringen door te voeren. Later dit jaar gaat de Inspectie onderzoeken wat er in de kliniek is verbeterd.