Neergestoken medewerker tbs-kliniek overleden

De medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal die vrijdag door een patiënt werd neergestoken, is overleden.

Het personeelslid, een man van 25 jaar, werd vrijdag rond het middaguur aangevallen door een patiënt en meerdere keren met een schaar gestoken. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en moest gereanimeerd worden. Met een spoedtransport is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan het begin van de middag is overleden.

Het slachtoffer werkte nog maar enkele weken in de tbs-kliniek ten zuidwesten van Rotterdam. De dader is een 44-jarige man die al zeker vijftien jaar in de kliniek werd behandeld. Hij is ooit veroordeeld voor "feiten die met agressie te maken hadden". Toch waren er volgens Justitie geen aanwijzingen dat dit kon gebeuren.

De patiënt verschanste zich na de aanval op de medewerker in een kamer. Daar werd hij aangehouden door leden van het arrestatieteam.

Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.