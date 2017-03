Europese Commissie: Erdogan ging grens over en moet toon matigen

Vanuit Europa kwam er dit weekend geen openlijke steun voor het optreden van Nederland, het bleef erg stil in Brussel, constateerde correspondent Arjan Noorlander gisteren.

Timmermans vindt die kritiek niet terecht. De rel met Turkije was een binnenlandse aangelegenheid. Wel hebben diverse Eurocommissarissen zaterdagavond gebeld met zowel premier Rutte, minister Koenders als met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. "We werden gebeld door de Turken. Niet om te bemiddelen, maar wel om over en weer boodschappen door te geven."

'Volledig onacceptabel'

Bondskanselier Merkel noemt de uitlatingen van de Turkse president Erdogan, waarin hij Nederland fascistisch en nazistisch noemt, vandaag "volledig onacceptabel". De Duitse regering heeft Nederland zijn volledige steun toegezegd.

Ook is er in Duitsland discussie over de komst van Turkse sprekers in verband met het referendum in Turkije. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken De Maizière sprak zich vandaag uit voor een verbod op Turkse optredens in Duitsland. Zijn collega van Defensie wil juist geen verbod.

Volgens de Duitse zender ZDF zouden er nog 30 Turkse verkiezingsbijeenkomsten in Duitsland gepland staan.

Denemarken

Tot nu toe kwam er alleen een steunbetuiging van Denemarken dat een aangekondigd bezoek van de Turkse premier Yildrim wil uitstellen vanwege de rel met Nederland.

"Om zo'n bezoek nu te laten plaatsvinden, kan worden geïnterpreteerd als signaal dat Denemarken wellicht milder denkt over de ontwikkelingen in Turkije", liet de Deense premier Rasmussen volgens Deense media weten. "Maar dat is niet het geval."

NAVO

NAVO-voorzitter Jens Stoltenberg roept alle leden van het bondgenootschap op om kalm te blijven en wederzijds respect te tonen nu de spanning tussen Nederland en Turkije oploopt.

Volgens Stoltenberg is het nu belangrijk dat de bondgenoten zich richten op alles wat hen verbindt, zoals de dreiging van Islamitische Staat.