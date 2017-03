Minister Kaya uitgezet als ongewenst vreemdeling

Kaya verbleef urenlang bij het consulaat in haar auto, omdat ze van de politie het gebouw niet binnen mocht. Onderhandelingen over haar vertrek duurden uren. Daarbij was volgens Aboutaleb ook premier Rutte betrokken.

Aboutaleb zei verder dat het na Kaya's vertrek rond het consulaat enige tijd onrustig was. De politie riep de betogers die daar de hele avond hadden gebivakkeerd op om weg te gaan, maar een deel deed dat niet en keerde zich tegen de agenten.

Daarop zette de ME waterkanonnen in. Voor zover bekend is niemand aangehouden, zei Aboutaleb.

Nazi's

De burgemeester zei ook dat hij hoopt dat er de komende periode een gesprek op gang komt tussen Turkije en Nederland om de lucht te klaren. "We zijn weggezet als nazaten van nazi's", verwees hij naar een verwijt van president Erdogan. "Zouden ze wel weten dat ik burgemeester ben van een stad die door de nazi's is gebombardeerd?"

Premier Rutte sluit zich daarbij aan. In een kabinetsverklaring wordt gesproken van "onacceptabele verbale agressie van de Turkse autoriteiten".

"De zoektocht naar een redelijke oplossing bleek onmogelijk", stelt het kabinet. "Het bezoek van de Turkse minister Kaya van Familiezaken was in deze context onverantwoord. In contact met de Turkse autoriteiten is deze boodschap nogmaals overgebracht en is aangegeven dat minister Kaya niet welkom is in Nederland. Desondanks heeft zij besloten af te reizen."