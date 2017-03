Turkse minister terug naar Duitsland, onrust in Rotterdam

De Turkse minister Kaya is weg bij het consulaat in Rotterdam. Rond 01.00 uur, na uren onderhandelen, werd de minister van Familiezaken begeleid naar een andere auto dan de wagen waarin ze de hele avond had gezeten. Ze wordt onder escorte naar Duitsland gereden.

In Rotterdam lopen de gemoederen inmiddels flink op. Betogers die daar de hele avond steun hadden betuigd aan de Turkse regering begonnen na Kaya's vertrek met onder meer stenen te gooien naar de politie. De ME voert charges uit en zet waterkanonnen in.

Referendum

Eerder op de avond kwam Kaya vanuit Duitsland in Rotterdam aan om een toespraak te houden over het grondwetreferendum in Turkije. Maar net als haar collega-minister Cavusoglu kreeg ze daarvoor geen toestemming van de Nederlandse autoriteiten.

In Rotterdam werd Kaya's konvooi tegengehouden door de politie. Van agenten mocht ze het consulaat niet in, waarop ze zei dat de politie de mensenrechten niet respecteert en in haar auto bleef zitten.

Arrestatieteam

Onderhandelingen over een vertrek leverden uren niets op, waarna aan het einde van de avond een speciaal arrestatieteam uitrukte. De leden namen enkele beveiligers mee en auto's uit het konvooi werden weggetakeld.

Uiteindelijk werd Kaya schreeuwend en scheldend naar een andere auto begeleid.