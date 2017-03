EU-ministers wilden ruzie met Turken niet laten escaleren

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben vorige week maandag in Brussel afgesproken om het conflict met Turkije niet te hoog te laten oplopen. De algemene lijn was, volgens ingewijden, om Turkse ministers wel tot EU-landen toe te laten, maar ze in niet al te grote zalen te laten spreken.

"De afspraak was: we laten ons niet provoceren", zegt correspondent Arjan Noorlander.

De Oostenrijkse bondskanselier Kern had voorafgaand aan de bijeenkomst gevraagd om een Europees verbod op verkiezingscampagnes van Turkse politici. Maar die gedachte was voor de meeste ministers een brug te ver. De Slowaakse minister wilde nog wel openlijk filosoferen over een dergelijke stap, maar de rest van de bewindspersonen vond het toch vooral een zaak van de lidstaten zelf.

Boeien

Wel werd dus afgesproken om de zaak niet te laten escaleren. Minister Koenders reageerde die maandag wel met ferme woorden op berichten in Turkse media dat Nederland had gevraagd om de bijeenkomsten pas na 15 maart te laten plaatsvinden, als de verkiezingen in ons land voorbij zijn. Maar dat was nog binnen de lijn die was afgesproken.

Ook op de EU-top van donderdag en vrijdag werd in de marge over Turkije gesproken. Premier Rutte vond dat er collega's waren die te hard van stapel liepen. "Sommige mensen willen wel dat we die minister in de boeien slaan. Dat gaan we dus niet doen."

Geen commentaar

In Brussel is het dit weekend stil, althans naar buiten toe. In de gebouwen van de EU en bij ambtenaren thuis wordt druk getelefoneerd. De Turkse minister belt naar eigen zeggen met vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie en hoge diplomaten. Hij hoopt op bemiddeling.

Binnen de EU is voorlopig niemand die openlijk reageert. De gebeurtenissen van dit weekend worden als een incident gezien. "Het is geen crisis in de relatie met Turkije", zegt een ingewijde. Commentaar in de media wordt voorlopig niet gegeven. "We wachten rustig af hoe het verder gaat", zegt de bron.

Als we wat mensen bellen wordt gezegd dat het goed is dat eindelijk een EU-land tegengas geeft aan Turkije. Maar aan de andere kant wordt meteen de vluchtelingendeal met Turkije genoemd, over het opvangen van vluchtelingen in Turkije in ruil voor financiële steun uit Brussel. "Die afspraak om de Syrische vluchtelingen tegen te houden is van groot belang voor de EU", aldus Arjan Noorlander.