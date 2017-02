Topman Samsung aangeklaagd voor corruptie

Samsung-topman Lee Jae-yong wordt aangeklaagd voor corruptie, omkoping en verduistering. Hij wordt ook beschuldigd van meineed in een parlementair onderzoek. Via dubieuze stichtingen en stromannen zou de topman omgerekend 34 miljoen euro smeergeld hebben betaald aan voormalig president Park Geun-hye.

Met dat geld zou Lee zonder inmenging van de regering de leiding hebben kunnen overnemen van het miljardenconcern. Op dit moment heeft Lee feitelijk al de touwtjes in handen bij Samsung, maar is zijn ernstig zieke vader officieel nog de baas. Over een week moet het justitieel onderzoek naar de corruptieaffaire afgerond zijn.

Samsung ontkent dat het fout zat maar gaat wel maatregelen nemen. Het elektronicabedrijf wil transparanter zijn en zal het geheime kantoor opheffen dat de betaling aan de regering van Park regelde. Via dat kantoor werd ook aangestuurd op de omstreden fusie van Samsung C&T en Cheil Industries in 2015, een fusie waar vooral de familie Lee van profiteerde.