Samsung-topman gearresteerd in Zuid-Koreaans schandaal

Een rechtbank in Zuid-Korea heeft besloten dat Samsung-topman Lee Jae-yong gearresteerd mag worden. Vorige maand werd een arrestatiebevel tegen een van de invloedrijkste mannen in Zuid-Korea nog afgewezen door de rechter.

Lee speelt een grote rol in het corruptieschandaal rond president Park dat het land al maanden in zijn greep houdt. Hij wordt onder meer verdacht van omkoping, verduistering en meineed.

Volgens de rechtbank is er nieuw bewijsmateriaal dat Lee's arrestatie rechtvaardigt. Wat het nieuwe bewijs is, is niet bekend. Park had zich vanochtend al gemeld in Seoul voor een nieuw verhoor. Na het besluit van de rechtbank is hij aangehouden. De openbaar aanklager heeft nu twintig dagen de tijd om hem te verhoren en hem formeel aan te klagen.

Hartaanval

De Samsung-topman zou tientallen miljoenen hebben gegeven aan stichtingen die werden beheerd door Choi Soon-sil, een vriendin van Park. In ruil daarvoor zou de overheid Samsung hebben bevoordeeld.

Choi wordt inmenging in staatszaken ten laste gelegd. Het parlement heeft inmiddels gestemd voor afzetting van Park, maar het Constitutioneel Hof moet zich er ook nog over uitspreken.

Lee en Samsung zeggen dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Het bedrijf, de grootste producent van smartphones ter wereld, laat in een verklaring weten er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat de waarheid boven tafel komt. Lee is de vice-president van het bedrijf, maar is sinds een hartaanval van zijn vader en Samsung-oprichter Lee Kun-hee in 2014 de facto de baas van het bedrijf.