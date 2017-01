Het geluk van Feyenoord en Justin Kluivert

Adriaanse krijgt de vergelijking van Justin met vader Patrick Kluivert voorgelegd. "Ze zijn beiden tweebenig. Patrick was langer en kopsterker en was een beter aanspeelpunt. Hij was ook doelgericht. Beiden zijn snel en in wenden en keren is Justin beter."

Jan Smit laat droogjes weten dat Kluivert niet het enige talent is met de naam Justin. "Bij ons debuteerde Justin Hoogma ook op zijn zeventiende. Ook met een bekende vader. Ik ben benieuwd naar het duel tussen Kluivert en Hoogma."

'Van VWO naar VMBO'

In Heerenveen kreeg de van Real Madrid gehuurde Martin Ødegaard zaterdag slechts enkele minuten speeltijd. De overgang van het achttienjarige Noorse talent naar sc Heerenveen wekt verbazing. "Hij begint helemaal opnieuw", aldus Mossou. "Van het VWO gaat hij terug naar het VMBO", grapt Adriaanse.

Een terugkeer naar Real wordt volgens Mossou nu heel moeilijk. "Als hij er twintig maakt bij Heerenveen haalt Real hem niet zomaar terug."