Kluivert: een-op-een vaardiger dan mijn vader

Het geluk spatte van het gezicht van Justin Kluivert. De 17-jarige zoon van oud-Ajacied en oud-international Patrick Kluivert had eerder op de middag zijn officiële debuut in Ajax 1 gemaakt. "Ik ben heel blij natuurlijk. En dat het zo snel in de wedstrijd mocht gebeuren, is nog mooier."

Halverwege het competitieduel met PEC Zwolle had trainer Peter Bosz genoeg gezien. Het liep niet bij Amin Younes en dus riep hij de jonge Kluivert, ook een buitenspeler, bij zich. Even ging Kluiverts hart een beetje sneller kloppen, maar lang duurde dat niet. "Dat valt altijd reuze mee bij mij. Als ik één stap in het veld zet, is het gelijk weg."