Bijna 5,5 miljoen tv-kijkers zien Oranje WK-finale verliezen

Bijna 5,5 miljoen mensen hebben gisteren naar de WK-finale van de Nederlandse vrouwen tegen de Verenigde Staten gekeken. Dat is opnieuw een kijkcijferrecord voor de voetbalsters. De halve finale tegen Zweden trok iets meer dan 5 miljoen kijkers.

Naar de aansluitende huldiging bleven bijna 5 miljoen mensen kijken. Bij de kijkcijfers zijn niet de mensen meegerekend die de finale buiten de deur hebben gekeken. In veel steden waren bijvoorbeeld grote schermen neergezet waarop de wedstrijd te zien was.

9,1 miljoen voor de mannen

Het kijkcijferrecord bij de mannen dateert uit 2014. Toen keken 9,1 miljoen mensen naar de halve finale op het WK tegen Argentiniƫ. Naar de WK-finale tegen Spanje in 2010 in Zuid-Afrika keken 8,5 miljoen mensen.

De Nederlandse vrouwen keren vandaag terug naar Nederland. Ze worden rond 17.30 uur op Schiphol verwacht. Vanavond is de voltallige selectie te gast in een speciale uitzending van Studio France. De uitzending is om 21.25 uur op NPO 1.