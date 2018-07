Aangeklaagde president Sudan in vip-lounge WK-finale

De wegens genocide aangeklaagde Sudanese president Omar al-Bashir heeft in Moskou de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië bijgewoond. Hij zat, samen met andere staatshoofden en regeringsleiders, in de viplounge van het Loezjniki-stadion. Ook de presidenten Poetin en Macron zagen hoe het Franse elftal zegevierden.

Bashir is aangeklaagd door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vanwege volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, begaan tijdens militaire operaties in de provincie Darfur in 2003 en daarna.

Laks

De aanklager van het Strafhof ergert zich al jaren aan de laksheid van landen die Bashir niet lieten oppakken toen hij op hun grondgebied was. Bashir was gisteren in het Kremlin voor overleg met president Poetin. Rusland heeft twee jaar geleden afstand genomen van het Strafhof.

De internationale voetbalbond FIFA wilde geen antwoord geven op de vraag hoe Bashirs aanwezigheid te rijmen valt met het mensenrechtenbeleid van de voetbalbond.