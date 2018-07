Parijs ontploft van vreugde na WK-winst: 'Het leek alsof de aarde trilde'

Al lang voor het fluitsignaal is de menigte in hartje Parijs uitzinnig, maar als het verlossende signaal klinkt, lijkt de boel te ontploffen. Tienduizenden Fransen springen, hossen, steken vuurwerk af en schreeuwen zichzelf schor van vreugde.

"Er is complete gekte losgebarsten", zegt correspondent Frank Renout. "Het leek of er een kleine aardbeving was, of de aarde hier in Parijs trilde, zó blij was iedereen."

Renout stond op dat moment vlak naast burgemeester Hidalgo van de Franse hoofdstad: "De burgemeester was zó blij. Ze sprong in de lucht en rende naar de supporters om met ze mee te dansen."

Zo werd er gereageerd na de doelpunten en het laatste fluitsignaal: