Rode Duivels gehuldigd op stampvolle Grote Markt in Brussel

Het nationale elftal van onze zuiderburen is vanmiddag gehuldigd op de Grote Markt in Brussel. De Rode Duivels werden derde op het WK voetbal in Rusland, het is de beste prestatie voor de Belgen ooit op een wereldkampioenschap.

Even voordat de spelers zich door de vele duizenden fans lieten toejuichen, was er ruimte om de maag te vullen. De stad Brussel trakteerde de Rode Duivels namelijk op frieten.

Nog voordat de huldiging officieel begon, klom speler Eden Hazard al het podium, wat hij toen deed en de huldiging zie je in de onderstaande video: