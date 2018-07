Poetin blij met succesvol verlopen wereldkampioenschap

De Russische president Poetin zegt dat het WK voetbal in zijn land succesvol is verlopen. Op een gala-operavoorstelling in het Bolsjoj Theater in Moskou zei Poetin blij te zijn met het vertrouwen dat de wereldvoetbalbond FIFA in Rusland heeft gesteld.

"Het wereldkampioenschap voetbal en andere grote internationale sportevenementen hebben de unieke mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden", zei Poetin. "Ik wil daarom opnieuw alle mensen bedanken die ervoor gekozen hebben om het WK in Rusland te houden. En in het bijzonder FIFA-directeur Infantino. Bedankt voor het vertrouwen. Ik hoop dat we dat vertrouwen hebben waargemaakt."

Poetin dankte de FIFA ook voor "jullie geloof in Rusland, als een land waar mensen hun woord houden, hun partners respecteren en waar de geweldige geest en principes van de sport worden bewaard".

Ook zei de Russische president dat alle "mythes en stereotypen" zijn weggevaagd. Poetin beloofde dat fans die "verliefd op Rusland zijn geworden" makkelijk toegang tot het land krijgen.

Over vier jaar organiseert Qatar het wereldkampioenschap. Bij een ceremonie in het Kremlin gaf de Russische president een officiële WK-bal aan FIFA-baas Infantino. Die gaf de bal op zijn beurt weer door aan emir sjeik Tamim bin Hamad-al-Thani van Qatar. De emir feliciteerde Rusland met het resultaat van het WK en zei dat het voor Qatar lastig wordt het succes van Rusland als gastheer te evenaren. "We zijn maar een klein land", zei hij.

'Beste WK ooit'

Vrijdag sprak FIFA-baas Infantino al van het beste WK ooit. Volgens Infantino is Rusland met dit wereldkampioenschap een echt voetballand geworden en is het beeld dat de wereld van Rusland heeft, veranderd. "Al deze ingrediënten hebben niet alleen geleid tot de grootste show op aarde, maar ook tot het beste WK ooit."