Zes activisten vormen de verboden lhbt-vlag in Rusland

De zes T-shirtdragers komen uit Spanje, Nederland, Brazilië, Mexico, Argentinië en Colombia. Zet je de supporters met het voetbalshirt van hun eigen land naast elkaar, dan vormen ze samen 'The Hidden Flag' (rood, oranje, geel, groen, blauw, paars).

"Toen Gilbert Baker de regenboogvlag in 1978 ontwierp, deed hij het om een icoon voor de lhbt-gemeenschap te worden en wilde hij een symbool maken dat herkenbaar is in de hele wereld en dat mensen met trots kunnen tonen", vertelt de organisatie op hun website. "Helaas, 40 jaar later, zijn er nog steeds landen waar homoseksualiteit wordt vervolgd en symbolen zoals de regenboogvlag verboden zijn. Rusland is er daar een van."

De Nederlandse Eric Houter loopt met het Nederlandse shirt in het rijtje. Hij is hetero, maar hij besloot direct mee te doen toen zijn broer hem vroeg zijn plaats in te nemen. "Ik wilde graag een bijdrage leveren en laten zien dat heteroseksuelen ook kunnen helpen bij deze strijd", vertelt hij op de website. "Ik verdedig niet alleen de rechten van mijn broer, maar van die van de hele wereld."