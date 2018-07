"Voetbal verbindt ons, het gaat over grenzen en culturen heen", sprak voorzitter Carlos Cordeiro van de Amerikaanse voetbalbond in juni. En dat is te zien en te merken. Over te hele wereld volgen mensen het WK Voetbal, ook in landen die helemaal niet meedoen.

De gelukkigen zijn erbij in het stadion, maar het overgrote deel volgt de wedstrijden elders. Onze beeldredactie maakte een selectie met de meest opvallende foto's: van Sotsji tot São Paulo, van Miami tot Mexico.