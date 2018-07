Belgische fans uitzinnig na winst op Brazilië

Zeker 19.000 uitzinnige Belgen zingen achter correspondent Sander van Hoorn. "Dit is hoe België eruit ziet na de winst op Brazilië."

Van Hoorn keek in Antwerpen op een groot veld mee naar de kwartfinale tussen België en Brazilië. "Na de 2-0 was er natuurlijk euforie, maar bij de tegengoal van Brazilië zag je toch ook wel angst bij de mensen, zo van: 'het zal toch niet?"

Hij hoort van de fans dat de volgende wedstrijd, de halve finale tegen Frankrijk, er al amper meer toe doet. "Die winnen we wel zeggen ze hier, want we hebben van Brazilië gewonnen. De mensen kijken hier al op hun mobiel of er nog tickets zijn voor de finale."

Bekijk hieronder hoe fans van beide kampen reageerden op de goals: