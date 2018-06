Oranje niet op WK: deze sectoren voelen dat in de portemonnee

De reisbranche loopt ook miljoenen euro's mis. Doorgaans boeken ruim 12.500 Nederlandse fans via de KNVB een ticket voor een WK. Via de FIFA en andere kanalen worden er ook tickets verkocht, maar daar heeft de KNVB geen zicht op. "We kunnen dus zeggen dat er minimaal 12.500 Nederlanders dit jaar niet afreizen naar Rusland om Oranje aan te moedigen", aldus de KNVB.

Een retourtje naar Moskou per vliegtuig kost ongeveer 350 euro. Dat betekent een inkomstenderving van rond de 4,5 miljoen euro.

Ook op tv wordt Oranje gemist. Ook al stemmen miljoenen mensen af op de WK-duels op NPO 1, bij de STER voelen ze wel degelijk dat Nederland er niet bij is. Als Oranje mee zou doen, zou dat de stichting tussen de 7 en 10 miljoen euro extra omzet opleveren. Die vlieger gaat nu dus niet op. Op het kostenlijstje zetten we de STER met 8,5 miljoen euro.

Ook al geen tompoucen

De Hema gooit altijd de succesvolle oranje tompouce in de strijd. "Op een speeldag verkopen we 800 procent meer tompoucen dan normaal", zegt een woordvoerder. "Als we uitgaan van vijf wedstrijden van Oranje op een groot toernooi, betekent dat een verkoop van anderhalf miljoen tompoucen. In geld heb je het dan over ongeveer 1 miljoen euro. Dat kunnen we dit jaar helaas niet bijschrijven."

En dan de Oranje artikelen: petjes, sjaaltjes, vlaggen, toeters, mutsen, T-shirts, make-up-sets, haarspray, noem maar op. Duizenden winkels, warenhuizen en benzinestations verkopen deze prullen. Dat staat nergens centraal geregistreerd, dus betrouwbare cijfers zijn er niet.

Wel kan je een schatting maken. Detailhandel Nederland maakte bij het vorige WK een berekening van 100 miljoen euro extra omzet voor de winkels, inclusief supermarkten. Als we die ruim 40 miljoen voor Albert Heijn, Jumbo en de andere supers eraf trekken, blijft er grosso modo 60 miljoen euro over voor oranje prullaria.

De ING deed - als grote sponsor van Oranje - in 2014 nog onderzoek en kwam uit op een totale prullaria-markt van ongeveer 70 miljoen euro. ING laat weten dat dat dit jaar wellicht nog hoger had kunnen zijn omdat we nu uit de economische crisis zijn.

EuroPromo Textiel in Breda, groot handelaar in Oranje merchandising, is een stuk voorzichtiger en schat de misgelopen inkomsten op zo'n 25 miljoen euro. Al met al zetten we de fanartikelen voor 52 miljoen euro op de lijst.