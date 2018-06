Engelse voetbalfans laten het nog afweten in Volgograd

Aan de oevers van de Wolga in Volgograd, is het voetbalcircus nu ook neergestreken. Aan het water is een FIFA Fanzone ingericht. Hier is het een komen en gaan van voetbalsupporters die de wedstrijden op een groot scherm willen volgen. De dag voor de wedstrijd tussen Tunesië en Engeland, die vanavond in Volgograd wordt gespeeld, was het er ook al druk.

Maar op dit streng beveiligde plein, tussen de kraampjes van de FIFA sponsors, ontbreekt een belangrijke groep. De Britten, die normaal gesproken massaal op dit soort voetbalkampioenschappen afkomen, laten het vandaag nog afweten.

Britse media

Wat plukjes Tunesische voetbalsupporters hebben zich bij de Russen aangesloten om te kijken naar de wedstrijd tussen Mexico en Duitsland.

Een van de weinige Britten die wel op het plein is te vinden, denkt een verklaring te hebben voor het ontbreken van zijn landgenoten. "Sommige van mijn vrienden zijn bang, ze durven niet naar Rusland te komen. Maar ik heb zelf met niemand problemen, Ik ben hier goed ontvangen", vertelt de Londenaar.

De angst van zijn vrienden is volgens hem aangewakkerd door Britse media. Die hadden het in aanloop naar het WK over Russische hooligans, die van plan waren om Britse fans aan te vallen. Maar van die agressie heeft hij tot dusver niets gemerkt.

'Sfeer is fantastisch'

Gevechten tussen Britse en Russische hooligans tijdens het vorige Europees kampioenschap in Frankrijk, zorgden vooraf voor nervositeit. Tel daarbij op; het diplomatieke conflict dat beide landen nu aan het uitvechten zijn, na de vergiftiging van dubbelspion Skripal. En je hebt het recept voor een eventueel rampscenario.

Maar in Volgograd is niets te merken van die spanning of het doorsudderende diplomatieke conflict. Sinds de aankomst van de buitenlandse fans is de sfeer in de stad fantastisch, merkt een van de locals op. "Ik voel elke dag meer positieve energie rond dit evenement, Ik hoop dat onze gasten hiervan genieten", zegt hij.