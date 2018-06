Meer voetbalmigranten dan ooit tijdens WK

Nog nooit waren er op een wereldkampioenschap voetbal zo veel spelers met een dubbele nationaliteit als op het WK in Rusland. Ruim 13 procent van de spelers komt uit voor een land waar hij niet is geboren. Dat blijkt uit het onderzoek Sport & Natie van Gijsbert Oonk van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met het Mulier Instituut.

Vooral Marokko, Senegal en Portugal hebben selecties met een grote hyperdiversiteit, zoals de onderzoekers het noemen. Van de 23 selectiespelers van Marokko zijn er slechts zes geboren en getogen in het land zelf. De overige spelers zijn geboren in Nederland, Frankrijk, Spanje en België. Voor Nederland zijn Ajacied Hakim Ziyech uit Dronten en Feyenoorder Karim El Ahmadi uit Enschede de bekendste spelers.

Op de WK's die sinds 1950 zijn gespeeld, was het percentage voetbalmigranten tot de jaren 90 nooit boven de 5 procent. Daarna heeft zich een stijgende lijn ingezet die op het WK van 2010 voor het eerst boven de 10 procent kwam.

Gastarbeiders en koloniën

Het ontstaan van de elftallen met veel migratiespelers heeft verschillende redenen. De Marokkaanse spelers die in Nederland zijn geboren, zijn kinderen van arbeidsmigranten die in de jaren 70 naar Nederland kwamen. Deze spelers hebben recht op een dubbel paspoort en kunnen zodoende voor Marokko uitkomen.

Veel Senegalese spelers zijn geboren in Frankrijk. Het Afrikaanse land is een voormalig Franse kolonie. Voor Portugal komen voetballers uit die in voormalig koloniën zoals Angola en Brazilië zijn geboren. Vaak zijn er regelingen tussen landen met dergelijke banden die het gemakkelijk maken om voor het ene of het andere land uit te kunnen komen.

De groei van het aantal voetbalmigranten is er zeker, maar deze is ook relatief. Onderzoeker Gijsbert Oonk: "Er is geen land met zo veel migratiespelers als Marokko, maar als zo'n land zich voor het volgende WK niet plaatst, dan kunnen de cijfers er ook weer anders uit zien."

Wat terugdoen voor Zwitserland

Een ander land met een paar opvallende migratiespelers is Zwitserland. Daar zijn meerdere spelers in de selectie die in de jaren 90 als kind met hun ouders de Balkanoorlog ontvluchtten en hun nationaliteit helemaal waren kwijtgeraakt. Als vluchtelingen in het Alpenland kregen ze na verloop van tijd de Zwitserse nationaliteit. Een aantal van hen verklaarde voor Zwitserland uit te komen om wat voor het land terug te doen.

Brazilië vormt de grote uitzondering met migratiespelers. Het is op het WK in Rusland het enige land dat meerdere keren heeft deelgenomen aan een WK en nog nooit een speler heeft opgesteld die niet in Brazilië is geboren.