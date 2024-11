NOS Voetbal • vandaag, 06:22

Pusic lovend over PSV: 'Geweldige spelersgroep, team dat moeilijk is te verslaan'

Sjachtar Donetsk-coach Marino Pusic is lovend over PSV, de ploeg waartegen hij het vanavond opneemt in de Champions League. "Het is een team dat moeilijk is te verslaan."