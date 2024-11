NOS Voetbal • vandaag, 13:24

In het Spoor van Oranje #20: Kou in en teleurstelling in Bosnië, maar Oranje wel naar kwartfinales

Het Oranjejaar wordt afgesloten in het koude Zenica, in Bosnië & Herzegovina. Ondanks een tegenvallend resultaat, is het Nederlands elftal geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League in maart.